نيجيرفان بارزاني: مستشفيات إقليم كوردستان والفرق الطبية مستعدة لتقديم العون في حادثة كربلاء

شفق نيوز/ أبدى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، استعداد مستشفيات الإقليم لإسعاف المصابين بحادثة انهيار مزار شيعي في محافظة كربلاء.

وقال بارزاني في تغريدة له، "تلقينا بأسف شديد خبر الانهيار الترابي في مزار قطارة الامام علي (عليه السلام) في كربلاء المقدسة مما أدى الى إصابة عدد من المواطنين ومحاصرة عدد آخر داخل المقام. ان مستشفيات إقليم كوردستان والفرق الطبية على استعداد تام لتقديم كافة العون لأهلنا في كربلاء".

وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ طفلين وصبي وانتشلت أربع جثث لغاية الآن، وما تزال جهود الإنقاذ متواصلة، بعد يوم من انهيار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء.