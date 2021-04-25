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نيجيرفان بارزاني: مستشفيات إقليم كوردستان على اتمّ الاستعداد لاستقبال جرحى حادثة "أبن الخطيب"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-25T05:41:23+0000
نيجيرفان بارزاني: مستشفيات إقليم كوردستان على اتمّ الاستعداد لاستقبال جرحى حادثة "أبن الخطيب"

شفق نيوز/ أعلن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد أن مستشفيات الإقليم على اتمّ الجهوزية لإستقبال جرحى حادثة حريق مستشفى "أبن الخطيب" في العاصمة بغداد المخصص للمصابين بفيروس كورونا، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بالكشف عن أسباب وقوع الحادث.

وقال الرئيس بارزاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هزنا جميعاً حادث الحريق المؤلم والصادم الذي وقع الليلة الماضية في مستشفى ابن الخطيب الخاص بمرضى كورونا في بغداد والذي أدى إلى وفاة وإصابة العشرات من الأشخاص".

وأضاف "أتقدم بتعازي القلبية العميقة لعوائل وذوي الضحايا وكل الشعب العراقي وأتعاطف معهم وأشاركهم أحزانهم، وأدعو الله جل وعلا أن يتغمد أرواح الضحايا برحمته وعطفه وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل".

وأردف رئيس الإقليم بالقول إن "إقليم كوردستان مستعد كل الاستعداد لتقديم جميع المساعدات ومستشفياته مستعدة تماماً لاستقبال المصابين في الحادث وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم".

وشدد الرئيس بارزاني بأنه "على الجهات المعنية أن تكشف عن أسباب الحادث وتحاسب كل المقصرين مع اتخاذ تدابير السلامة القصوى في كل مكان لكي لا يتكرر وقوع حادث مؤلم كهذا مرة أخرى في أي مكان من البلد".

وعثرت فرق الدفاع المدني، على جثث 27 شخصاً قضوا بحادث حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد.

وقال مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح للصحفيين إنه تم إنقاذ 90 مريضاً ومرافقاً في مستشفى ابن الخطيب، مؤكداً أن الدفاع المدني تؤكد تسجيل ضحايا نتيجة الحريق.

وأضاف أن الحريق اندلع في الطابق المخصص للانعاش الرئوي في مستشفى ابن الخطيب، مبينا انه لم تحدد أسباب الحريق بشكل دقيق.

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