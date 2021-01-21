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نيجيرفان بارزاني: مستشفيات الإقليم مستعدة لإستقبال جرحى انفجاريّ بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-21T11:11:35+0000
نيجيرفان بارزاني: مستشفيات الإقليم مستعدة لإستقبال جرحى انفجاريّ بغداد

شفق نيوز/ أدان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بشدة التفجير الإنتحاري المزدوج الذي ضرب العاصمة بغداد، وأوقع 28 ضحية و73 جريحاً.

وقال بارزاني في بيان، "ندين بشدة هذا العمل الارهابي الانتحاري الذي وقع في بغداد بشكل دموي مستهدفا المواطنين وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد منهم".

وأضاف "نعزي عوائل الضحايا ونشاطرهم الاحزان ونتمنى السلامة والشفاء العاجل للمصابين، كما أن اقليم كردستان على استعداد تام في استقبال المصابين بمستشفياته وتقديم كل دعم طلب لهم".

وقال رئيس الإقليم، "هذا الهجوم الإرهابي دليل على حجم مخاطر الإرهاب ويضع الأطراف والقوى السياسية أمام مسؤولية وطنية في توحيد صفوفها والعمل المشترك من أجل مواجهة التحديات وإنقاذ البلاد من المخاطر والتوترات والمشاكل والأزمات".

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