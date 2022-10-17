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نيجيرفان بارزاني مخاطباً طلبة جامعة دهوك: تعميق التعايش السلمي والتربية الجيدة تنتج جيلاً متقدماً

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-17T15:33:35+0000
نيجيرفان بارزاني مخاطباً طلبة جامعة دهوك: تعميق التعايش السلمي والتربية الجيدة تنتج جيلاً متقدماً

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، على أهمية قيام الطلبة الجامعيين بتعزيز وتعميق التعايش السلمي، لافتاً إلى أن التربية الجيدة تنتج جيلاً متقدماً.

وقال بارزاني خلال حفل تخرج لطلبة جامعة دهوك، تابعته وكالة شفق نيوز "بعد سنوات من الدراسة اليوم ستصبح مسؤولياتكم أكبر، وما تعلمناه في الجامعة يجب أن نستخدمه لخدمة الوطن".

وأضاف "يجب أن نعمق مبادئ التعايش السلمي، وعلى الطلاب ان يكونوا في سعي مستمرة للتعلم أكثر، فالتربية الجيدة من شأنها أن تنشئ مجتمعا متقدما"، مشدداً "يجب ان نعمل على انشاء الفرد وتنميته".

وبشأن توظيف الخريجين وتأمين فرص العمل، قال بارزاني "لسنا راضين عن فرص العمل الحالية ويجب الاهتمام اكثر بسوق العمل في اقليم كوردستان".

وتابع "يجب ان لا يقتصر الامر على التخرج من الجامعة والحصول على الشهادات بل علينا ايجاد توازن بين الخريجين و الفرص في سوق  العمل".

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