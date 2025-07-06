نيجيرفان بارزاني متفاءل بإيجاد "خارطة طريق" لحل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ أعرب رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، عن تفائله بالجهود الرامية إلى إيجاد "خارطة طريق" لحلحلة الملفات العالقة بين أربيل وبغداد.

وذكر بيان لرئاسة االإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني استقبل رئيس مجلس النواب محمود المشهداني والوفد المرافق له، وبحثا خلال اجتماعٍ مشترك العلاقات بين أربيل وبغداد، والجهود والحوار الجاري لمعالجة المشكلات العالقة من خلال التفاهم، وعلى أساس الدستور والاتفاقات المبرمة، كما تم التطرق إلى الأوضاع العامة في العراق، وتبادل الطرفان الآراء بشأنها.

وأكد الجانبان على أهمية التوصل إلى حلول مناسبة لقضية رواتب موظفي إقليم كوردستان، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة، وأعربا عن الأمل والتفاؤل بجهود إيجاد خارطة طريق للحل، وشددا على أن معالجة القضايا العالقة مع الإقليم تصب في مصلحة عموم العراق.

من جهته، أعرب المشهداني عن شكره لدور الرئيس نيجيرفان بارزاني ومساعيه المستمرة في سبيل التفاهم والتقريب بين الأطراف، والسعي إلى إيجاد التوافقات التي تقود إلى الحلول.

من جانبه، عبّر الرئيس نيجيرفان بارزاني عن شكره وتقديره للمشهداني واهتمامه وجهوده في سبيل المعالجة، مؤكداً على ضرورة استمرار هذه الجهود من أجل التوصل إلى حلول جذرية.

وفي محور آخر من الاجتماع، جرى الحديث حول الانتخابات العامة المقبلة في العراق.