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نيجيرفان بارزاني: ما أحوجنا في العراق لقيم ومبادئ عاشوراء 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-08T10:27:31+0000
نيجيرفان بارزاني: ما أحوجنا في العراق لقيم ومبادئ عاشوراء 

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، على استلهام قيم ومبادئ واقعة "عاشوراء" من اجل حياة افضل للعراقيين.  

وقال نيجيرفان بارزاني في تغريدة على موقع تويتر، "‏نستذكر اليوم في العاشر من شهر محرم الحرام (عاشوراء) ذكرى استشهاد الإمام الحسين (عليه السلام)، تلك الفاجعة التي لازلنا نستلهم منها دروس التضحية والوقوف بوجه الظلم لإعلاء كلمة الحق".

وأضاف "ما أحوجنا اليوم في العراق لتلك القيم والمبادئ الإنسانية"، مشددا على أن "شعبنا جدير بحياة أفضل ومستقبل واعد".

و"عاشوراء" هو اليوم العاشر من شهر مُحَرَّم في التقويم الهجري، وهو اليوم الذي قتل فيه الامام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء.

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