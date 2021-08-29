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نيجيرفان بارزاني: مازلنا بحاجة لدعم دولي لتعزيز الأمن والديمقراطية ونتطلع لعمل مشترك مع فرنسا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-29T15:57:20+0000
نيجيرفان بارزاني: مازلنا بحاجة لدعم دولي لتعزيز الأمن والديمقراطية ونتطلع لعمل مشترك مع فرنسا

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاحد، الحاجة لدعم دولي لتعزيز الأمن والديمقراطية، مشيراً إلى أنه يتطلع لعمل مشترك مع فرنسا.

وقال بارزاني في مؤتمر صحافي مشترك عقده، اليوم، مع الرئيس الفرنسي الذي يزور اربيل، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "العراق في هذا الوقت يتجه نحو انتخابات الدورة الخامسة، وزيارة الرئيس ماكرون تأتي كدعم واضح للعملية الديمقراطية في العراق".

وأضاف "نحن مازلنا بحاجة الى تثبيت الامن وتعزيز الديموقراطية وتطوير المؤسسات الحكومية"، مؤكداً الحاجة إلى "دعم دولي".

وأكد بارزاني، "نحن دائما نتطلع الى العمل المشترك مع فرنسا في مواجهة الارهاب وتغير المناخ، فضلاً عن المجال الاقتصادي"، مشيراً إلى أن "العراق واقليم كوردستان يستطيعان ان يكونا عاملين مساعدين لفرنسا وتهيئة الفرص الاستثمارية للشركات الفرنسية".

ووصل ماكرون ليلة الجمعة على راس وفد رفيع الى العاصمة بغداد، للمشاركة في مؤتمر التعاون، كما زار اربيل والموصل اليوم الاحد.

 

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