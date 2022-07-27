 نيجيرفان بارزاني: ليكن حل مشاكل أربيل - بغداد من أولويات الحكومة القادمة 

شفق نيوز/ اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مع السفير البريطاني لدى العراق، "في الرأي" على ضرورة ولادة حكومة تؤدي لاستقرار سياسي وأمني.

وقال بيان صدر عن رئاسة الاقليم، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني استقبل، اليوم الاربعاء، مايك برايسون ريتشاردسون سفير بريطانيا في العراق ووفداً مرافقاً له.

وبحسب البيان، فقد نوقشت خلال اجتماع التطورات الأخيرة التي شهدها الوضع السياسي في العراق، واختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء المقبل للحكومة الاتحادية العراقية، علاقات أربيل – بغداد والمشاكل العالقة بينهما خاصة المرتبطة بقطاع النفط والغاز، عمليات القصف الأخيرة لحقل كورمور الغازي وقصف موقع سياحي في زاخو الأسبوع الماضي.

واتفق الجانبان في الرأي، وفق البيان، بأهمية حل مشاكل أربيل – بغداد وولادة حكومة تؤدي إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني وتكون قادرة على تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل لمواطني العراق وتستجيب لمطالب العراقيين.

في هذا السياق، شدد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أهمية استمرار الحوار بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية لحل المشاكل العالقة بينهما وخاصة في مجال النفط والغاز، كما رأى ضرورة أن يكون حل مشاكل أربيل – بغداد من أولويات عمل الحكومة العراقية القادمة.

وأشار البيان الى ان الانتخابات القادمة وأهمية وحدة صف الأطراف السياسية في إقليم كوردستان، أوضاع سنجار، علاقات العراق وإقليم كوردستان مع الدول المجاورة، آخر مستجدات الملف السوري ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، شغلت محوراً آخر من الاجتماع الذي حضره ديفيد هانت القنصل العام البريطاني في إقليم كوردستان.