نيجيرفان بارزاني إلى روما للمشاركة بتوديع بابا الفاتيكان

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، عن مشاركة رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بمراسم توديع بابا الفاتيكان في روما.

وقالت الرئاسة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الرئيس نيجيرفان بارزاني، يتوجه مساء اليوم، إلى العاصمة الإيطالية روما، للمشاركة في مراسم تشييع رسمي للبابا الراحل في الفاتيكان".

وأضافت "سيشارك الرئيس نيجيرفان بارزاني، الذي يمثّل العراق أيضًا في هذه المناسبة، صباح السبت في الفاتيكان، في المراسم الرسمية لتوديع البابا فرنسيس، والتي يُتوقع أن يحضرها زعماء وشخصيات من مختلف أنحاء العالم".