نيجيرفان بارزاني لوفد عسكري عراقي رفيع: مازلنا بحاجة إلى دعم ومساندة التحالف الدولي

شفق نيوز - اربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، اقليم كوردستان وباقي انحاء العراق كافة الى دعم ومساندة التحالف الدولي المناهض لتنظيم داعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

جاء ذلك خلال لقائه الفريق الأول الركن عبد الأمير رشيد يار الله، رئيس أركان الجيش العراقي، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من كبار الضباط العسكريين والأمنيين العراقيين.

هذا وقد حضر الاجتماع أيضاً رئيس أركان قوات البيشمركة، وعدد من مسؤولي وزارة البيشمركة، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان أنه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة بالتعاون مع التحالف الدولي، إلى جانب مناقشة العلاقات العسكرية والأمنية بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاق الأمني الثنائي بين البلدين، إضافة إلى التهديدات الإرهابية والأوضاع في سوريا".

وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على أن تنظيم داعش ما يزال يشكل تهديداً حقيقياً وخطراً على أمن واستقرار العراق وسوريا.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني مجدداً أن العراق وإقليم كوردستان ما زالا بحاجة إلى دعم ومساندة التحالف الدولي في مواجهة خطر الإرهاب ضمن الإطار الأمني القائم بين الجانبين.

وأشار البيان الى أن الطرفين تبادلا الثناء والتقدير على دور الجيش العراقي في ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد، وأكدا ضرورة استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

من جانبه، أكد رئيس أركان الجيش العراقي أن مستوى التنسيق بين الجيش وقوات البيشمركة حالياً في أفضل حالاته، مشيداً بدور رئيس أركان قوات البيشمركة في هذا الإطار.

وتناول الاجتماع أيضاً موضوع حماية أمن الحدود، والأوضاع في المنافذ الحدودية، ولا سيما على الحدود بين سوريا والعراق، فضلاً عن مناقشة انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق في أيلول 2026 وما بعد تلك المرحلة، بحسب بيان رئاسة اقليم كوردستان.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الثلاثاء أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله، يصل، قد وصل الى اقليم كوردستان، برفقة وفد عسكري رفيع المستوى.