نيجيرفان بارزاني لوزير الدفاع الايطالي: كوردستان ملتزمة بتعميق العلاقات مع بلادكم

شفق نيوز/ استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الأحد، وزير الدفاع الايطالي كويدو كروسيتو الذي وصل الى اربيل قادما من العاصمة بغداد.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، "سُعدت بالترحيب بصديقي وزير الدفاع الإيطالي ، مرة أخرى في أربيل".

وأضاف أن "إقليم كردستان تبقى ملتزمة بتعميق العلاقات مع إيطاليا وتعزيز السلام والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وتابع رئيس اقليم كوردستان القول "لقد جددت امتناني لشعب وقيادة إيطاليا على دعمهم المستمر في الحرب ضد الإرهاب".

ووصل مساء أمس وزير الدفاع الايطالي الى العاصمة بغداد في زيارة رسمية الى العراق.

واستقبل وزير الدفاع ثابت محمد العباسي، بمقر الوزارة في بغداد، نظيره الإيطالي و سفير البلاد لدى العراق نيكولو فونتانا، والوفد المرافق لهما.