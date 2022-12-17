نيجيرفان بارزاني: لن ينتكس علمنا ابداً

شفق نيوز/ أكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، أن العلم الكوردستاني "سيبقى شامخاً".

وكتب رئيس الاقليم، تغريدة على موقع تويتر، بمناسبة يوم العلم الكوردستاني، قال فيها "شامخاً سيبقى و لن ينتكس علمنا ابداً"، وارفق التغريدة بمقطع فيديو يظهر علم كوردستان وهو يرفرف في سماء مناطق الاقليم.

زیندووە قەت نانەوێ ئاڵا‌کەمان pic.twitter.com/bC5UZRpUCc — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) December 17, 2022

ويحتفل شعب كوردستان في 17 كانون الأول من كل عام بيوم "العلم الكوردي" كمناسبة وطنية قومية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة فضلاً عن رفع العلم في كل الدوائر والمؤسسات الحكومية بحضور المسؤولين والشخصيات الاجتماعية والفنية والسياسية.

ورفع العلم الكوردي بشكل رسمي لأول مرة قبل 76 سنة وتحديداً في 1945 فوق مبنى بلدية مهاباد في كوردستان ايران.

وكان برلمان اقليم كوردستان قد اختار يوم 17 كانون الأول من كل عام يوماً للعلم الكوردي وفق القرار (26) عام 1999، وتنظم خلال اليوم المذكور في مدارس الاقليم فعاليات مختلفة ومتعددة احتراماً للعلم من خلال ارتداء الزي الكوردي الرسمي داخل الدوائر والمؤسسات الرسمية.

ويتكون علم كوردستان من ثلاثة ألوان في وسطها قرص الشمس، حيث يشير اللون الأحمر إلى الثورة، الشجاعة والقوة والعدالة، وأما الأصفر يعني النور، والأبيض يعني السلام والاستقرار، واما الأخضر فيشير الى الخضار التي تتمتع بها كوردستان.