نيجيرفان بارزاني: لن ننسى السيدة ميتيران أبداً

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه جيلبير ميتيران نجل صديقة الشعب الكوردي دانيال ميتيران، ان الشعب الكوردي لن ينسى ابدا السيدة ميتيران التي ساندته كام حنون وكانت تطلب مساعدة شعب كوردستان في فرنسا واوروبا واي مكان تسنى لها ذلك.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ان بارزاني استقبل بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في اربيل جيلبير ميتيران الذي يزور اقليم كوردستان للمشاركة في مراسيم الذكرى العاشرة لوفاة والدته في برلمان كوردستان.

وتطرق بارزاني خلال اللقاء الى دور واخلاص السيدة ميتيران لشعب كوردستان وحث قيادات كوردستان الى وحدة الصف والتناغم، مبينا ان منحها لقب (ام الكورد) كان استحقاقا تاما لها كون كانت حقيقة تمارس دور الام للشعب الكوردستاني وتدافع عن قضيته العادلة، مجددا التعبير عن شكره وتقديره للدعم الفرنسي المتواصل لشعب كوردستان.

واشار البيان ان جيلبير ميتيران عبر من جهته عن سرور لزيارة الاقليم والمشاركة في مراسيم الذكرى العاشرة لوفاة والدته وجدد شكره وتقيره للشعب الكوردستاني الذي ابدى الوفاء والاخلاص للسيدة ميتيران ومساعيها من اجل مساعدة ومساندة الشعب الكوردستاني، معربا عن اعجابه وسعادته بالتقدم في اقليم كوردستان.

ونوه البيان ان اللقاء تم بحضور سفير فرنسا لدى العراق والقنصل الفرنسي العام في اربيل ومسؤول منظمة فرانس ليبيرتي، ورئيس المعهد الكوردي في باريس وممثل حكومة اقليم كوردستان لدى فرنسا.