نيجيرفان بارزاني: لن نعود الى فترة الصراع المسلح وادعو الاتحاد الوطني لإنهاء مقاطعة حكومة الإقليم

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على أن الأحزاب والقوى السياسية في الإقليم والعراق قاطبة لن تعود إلى فترة الصراع العسكري المسلح فيما بينها، داعيا في الوقت ذاته حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني إلى إنهاء مقاطعته لجلسات مجلس وزراء كوردستان.

وقال نيجيرفان بارزاني خلال استضافته على هامش منتدى اربيل السنوي، إن هناك الكثير من الخلافات في اقليم كوردستان، ولكن هذه الخلافات كلها سياسية، وبالتأكيد لن تحدث المواجهات المسلحة في العراق.

ولفت إلى أن الحزبين الكورديين (الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) قد تركا مرحلة المواجهات منذ فترة طويلة، وكوردستان لن تعود إلى فترة الصراع العسكري المسلح.

تتمة..