نيجيرفان بارزاني: لم نتفق بشكل نهائي مع الاتحاد الوطني لكننا نسير على المسار الصحيح

شفق نيوز- ميونخ

قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لم يتفق بشكل نهائي مع الاتحاد الوطني الكوردستاني لحسم رئاسة الجمهورية العراقية وحكومة الإقليم.

وذكر نيجيرفان بارزاني في كلمة له، على هامش مؤتمر ميونخ، تابعتها وكالة شفق نيوز، "صحيح أن هناك حالة من الانسداد، لكننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني عقدنا قبل عشرة أيام اجتماعاً جيداً مع الاتحاد الوطني الكوردستاني، حيث جرى لقاء بين الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني، وكان الاجتماع إيجابياً وناجحاً جداً. صحيح أنه جاء بعد فترة طويلة، لكن هذه البداية كانت جيدة".

وأضاف "وقبل توجهي إلى مؤتمر ميونخ للأمن، عُقد اجتماع آخر بين مسعود بارزاني وبافل طالباني، وكان أيضاً اجتماعاً جيداً. صحيح أننا لم نتفق على أي نقطة بشكل نهائي، لكن يمكنني القول إننا نسير على المسار الصحيح بما يخدم مصلحة كوردستان ومصلحة العراق".

وينص الدستور العراقي على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب.

وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني الدستوري قد انتهى من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.

وأمس السبت، أعلن المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكوردستاني كاروان كزنيي، أن اجتماع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني برئيس الاتحاد بافل طالباني، الأربعاء الماضي، تناول مجمل المستجدات السياسية في العراق وإقليم كوردستان، مؤكداً أن أجواء اللقاء اتسمت بـ"الإيجابية" على الرغم من عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملفات العالقة.

يأتي ذلك على خلفية اجتماع عُقد في أربيل عاصمة إقليم كوردستان في 11 شباط/ فبراير الجاري بين قيادات الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني للتوصل إلى اتفاق حول المرشح لرئاسة الجمهورية والمناصب الاتحادية الأخرى.

وأعرب الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في 5 شباط/ فبراير الجاري، عن أسفه لعدم تشكيل حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية الجديدتين لغاية الآن بسبب "المشاكل والخلافات الكبيرة" بين الأطراف والقوى السياسية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه إقليم كوردستان حالة من التعثر السياسي، على خلفية تأخر تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات، وسط تحذيرات متكررة من قوى سياسية مختلفة من انعكاسات هذا التأخير على الاستقرار الأمني والسياسي والأوضاع المعيشية للمواطنين.

ورغم إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، لم يتوصل الحزبان الرئيسيان، الاتحاد الوطني (اليكتي) والديمقراطي الكوردستاني (البارتي)، حتى الآن إلى اتفاق لتشكيل الكابينة العاشرة لحكومة الإقليم.