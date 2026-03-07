نيجيرفان بارزاني لماكرون: توحيد الجهود الدولية لخفض توتر المنطقة

شفق نيوز- أربيل

قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء السبت، إنه أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية توحيد الجهود الدولية لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على الاستقرار.

لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا لەگەڵ هاوڕێی ئازیزم سەرۆک ئیمانوێل ماکرۆن، جەختمان لە گرنگیی یەکخستنی هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ هێورکردنەوەی دۆخی ناوچەکە و پاراستنی سەقامگیری کردەوە. سوپاسی پشتگیرییە بەردەوامەکانی فەرەنسا و ڕۆڵی پێشەنگیم کرد لە چەسپاندنی ئاشتی و دوورخستنەوەی… https://t.co/keXhYjfOUA — Nechirvan Barzani (@IKRPresident) March 7, 2026

وجاء ذلك في رد على منشور لماكرون باللغة الكوردية على منصة إكس، حيث لفت بارزاني إلى أنه شكر فرنسا على دعمها المتواصل، مشيداً بما وصفه بالدور الريادي لباريس في ترسيخ السلام وإبعاد مخاطر الحرب عن المنطقة.

وكان ماكرون قد قال في منشور سابق إنه جدد لبارزاني التزام فرنسا بأمن واستقرار العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، وأعرب عن تضامنه مع الإقليم إزاء الهجمات التي تعرض لها في الأيام الأخيرة، مؤكداً مواصلة التنسيق من أجل الحؤول دون اتساع النزاع في المنطقة.