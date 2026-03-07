نيجيرفان بارزاني لماكرون: توحيد الجهود الدولية لخفض توتر المنطقة

نيجيرفان بارزاني لماكرون: توحيد الجهود الدولية لخفض توتر المنطقة
2026-03-07T21:58:03+00:00

شفق نيوز- أربيل

 قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مساء السبت، إنه أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أهمية توحيد الجهود الدولية لخفض التوتر في المنطقة والحفاظ على الاستقرار.

 وجاء ذلك في رد على منشور لماكرون باللغة الكوردية على منصة إكس، حيث لفت بارزاني إلى أنه شكر فرنسا على دعمها المتواصل، مشيداً بما وصفه بالدور الريادي لباريس في ترسيخ السلام وإبعاد مخاطر الحرب عن المنطقة.

وكان ماكرون قد قال في منشور سابق إنه جدد لبارزاني التزام فرنسا بأمن واستقرار العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان، وأعرب عن تضامنه مع الإقليم إزاء الهجمات التي تعرض لها في الأيام الأخيرة، مؤكداً مواصلة التنسيق من أجل الحؤول دون اتساع النزاع في المنطقة.

Shafaq Live
Shafaq Live
عربي
عربي
Radio radio icon