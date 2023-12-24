نيجيرفان بارزاني للمسيحيين والمكونات الدينية والعرقية: كوردستان وطن الجميع

شفق نيوز/ هنأ رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، المسيحيين في كوردستان والعراق والعالم أجمع، بـ"عيد ميلاد السيد عيسى عليه السلام"، متمنياً لهم عيداً سعيداً وعطلة هانئة وأوقاتاً طيبة.

وأكد بارزاني، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، في هذه الذكرى، أن "الثقافة والقيم العليا لشعب كوردستان في التعايش والتسامح وقبول الآخر"، مطمئناً المواطنين المسيحيين وجميع المكونات الدينية والعرقية بأن "كوردستان ستظل كما كانت دائماً وطننا كلنا مجتمعين".

وأضاف: "لقد قدم شعب كوردستان بكل مكوناته التضحيات، وناضل وكافح ليعيش بحرية، بالوئام والتكاتف بيننا جميعاً نتمكن من تجاوز التحديات والأزمات، ومعاً نخدم الشعب والوطن من أجل مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".