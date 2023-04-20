نيجيرفان بارزاني للقوى السياسية: فلنفتح صفحة جديدة ونطوي الخلافات مع حلول العيد

شفق نيوز/ حث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، القوة السياسية على فتح صفحة جديدة وحل الخلافات، مع حلول عيد الفطر.

وقال بارزاني في بيان، "بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أتقدم بأزكی التهاني الی المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، وخاصة الی عوائل وذوي الشهداء الشامخين. أرجو أن يكون هذا العيد عيد الخير والسعادة والأمان والاستقرار ويحمل معه الأفراح والطمأنينة، لنتخذ جميعنا على المستوى الشخصي، مع أنفسنا ومن حولنا، من العيد ومعانيه فرصة لمراجعة الذات والإحسان والتصالح والتسامح وإبراء الذمم، ونفتح صفحة جديدة من الاحترام المتبادل والمحبة والمصالحة".

وأضاف، "وعلى الصعيد السياسي، لنجعل نحن في القوى السياسية في إقليم كوردستان والعراق من العيد بداية جديدة لوحدة الصف والتلاحم والعمل المشترك ونحل الخلافات والمشاكل، ولنعمل كلنا معاً لضمان الحاضر ولمستقبل أفضل لشعبنا وبلدنا".