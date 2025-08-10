نيجيرفان بارزاني للقنصل الأمريكي الجديد في كوردستان: ضرورة توسيع التعاون

شفق نيوز- أربيل

شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، للقنصل الامريكي الجديدة غويندالين غرين، على ضرورة توسيع العلاقات بين الإقليم والولايات المتحدة.

وقالت رئاسة إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني استقبل القنصل العام الجديد للولايات المتحدة الأمريكية في الإقليم، وستيف فيتنر القنصل العام السابق، وخلال اللقاء، أعرب الرئيس بارزاني عن ترحيبه وتهانيه بتسلم غرين مهامها الجديدة".

وأضافت أن "بارزاني أكد استعداد الإقليم لتقديم كل أشكال الدعم لإنجاح عملها، كما وجّه الشكر والتقدير لفيتنر على دوره في تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وإقليم كوردستان خلال فترة عمله".

وأشاد الرئيس بارزاني بدعم ومساندة الولايات المتحدة للعراق وإقليم كوردستان في مختلف المجالات، مؤكداً رغبة الإقليم في تطوير العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك مع واشنطن، وفقا للبيان.

من جانبه، عبّر القنصل العام السابق عن شكره للرئيس بارزاني والجهات المعنية في الإقليم على دعمهم وتعاونهم خلال فترة عمله.

بدورها، أكدت القنصل العام الجديد أن بلادها تنظر إلى الإقليم كشريك مهم، معربة عن رغبتها في استمرار وتوسيع أطر التعاون المشترك.

وتناول اللقاء أيضاً، بحسب البيان "العلاقات بين أربيل وبغداد، والأوضاع في العراق وإقليم كوردستان، وآخر التطورات في سوريا والمنطقة بشكل عام".