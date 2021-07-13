نيجيرفان بارزاني للقنصل الامريكي الجديد: تنمية علاقاتنا عامل استقرار للمنطقة

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال استقباله للقنصل الامريكي الجديد في اربيل روبرت بالادينو، ان الاقليم ينظر باهتمام الى علاقاته مع الولايات المتحدة، لافتا الى ان تنمية تلك العلاقات ستكون عاملا للامان والاستقرار في العراق والمنطقة.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان بارزاني استقبل، اليوم الثلاثاء، القنصل العام الامريكي الجديد روبيرت بالادينو، مبينا ان بارزاني رحب وبارك للقنصل الامريكي الجديد تسلم مهامه الجديدة في الاقليم وتمنى له النجاح، معلنا عن مساندته بكل الاشكال لانجاح مهمته.

وأكد بارزاني على ان اقليم كوردستان ينظر باهتمام الى العلاقات مع امريكا ويرغب بتمنية اكبر للعلاقات ومجالات التعاون والشراكة بينهما، مبينا ان ذلك سيكون عاملا للامن والاستقرار في العراق والمنطقة.

واشار البيان الى ان القنصل الامريكي من جهته وفضلا عن التعبير عن سروره لبدء مهمته في الاقليم، اعرب عن حماسه للعمل وتمنية مجالات المشاركة مع اقليم كوردستان، ورغبة امريكا لاستمرار هذه العلاقات.

واضاف البيان ان الاوضاع في العراق واقليم كوردستان بصورة عامة والانتخابات العراقية المقبلة والفرص والتحديات والتهديدات ومخاطر الارهاب ومواجهة داعش وعدد من المسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك كانت جزءا اخر من اللقاء.