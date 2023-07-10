نيجيرفان بارزاني للطلاب الاوائل: أنتم قادة المستقبل ويمكنكم خدمة المجتمع (صور)

استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الاثنين الطلاب الاوائل على مستوى الإقليم وذويهم.

وفي لقاء حضره وزير التربية والتعليم وعدد من مسؤولي الوزارة ألقى بارزاني كلمة هنأ فيها الطلاب الاوائل وتمنى لهم التوفيق والسداد، وفقا لبيان رئاسي ورد لوكالة شفق نيوز.

وشدد بارزاني على أن إقليم كوردستان يفتخر بهم وبأسرهم وأكد أنه سيتم إتاحة المنح الدراسية لجميع الطلاب الاوائل في الصف الثاني عشر الاعدادي لهذا العام لمواصلة دراستهم في الجامعات المحلية والأجنبية ومن أجل ذلك. كلف وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان بالمتابعة واتخاذ ما يلزم.

وشكر بارزاني أسر الخريجين ومعلميهم ووزير التربية وكوادر الوزارة واعتبرهم جزءًا من النجاح، وأكد أن خريجي الاعدادية في هذا المستوى هم قادة المستقبل ويمكنهم خدمة المجتمع. كما أعرب عن تقديره للعمل الشاق الذي يقوم به الخريجون.

من جهته؛ عبر وزير التربية آلان حمه سعيد و الخريجون وذويهم عن امتنانهم لرئيس اقليم كوردستان على المنح والدعم الذي يقدمه.

وجرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر حول العملية التعليمية ومشكلاتها بشكل عام وفرص العمل لخريجي الجامعات والعديد من القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية التعليمية.