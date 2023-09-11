نيجيرفان بارزاني للسفير الإيراني: لن يتم السماح أبداً بتشكيل خطر على طهران عن طريق الإقليم

شفق نيوز/ ‏استقبل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الإثنين السفير الإيراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق والوفد المرافق له.

‏وجرى خلال اللقاء بحسب بيان لرئاسة الاقليم، بحث تطوير العلاقات الإيرانية مع العراق واقليم كوردستان والاتفاق الأمني بين العراق وإيران وعلاقات أربيل وبغداد.

‏وأكد بارزاني على أهمية العلاقات مع إيران كجارة مهمة لإقليم كوردستان وشدد على أن الإقليم ملتزم بالاتفاق الأمني بين العراق وإيران. وأكد أيضا بأنه لن يتم السماح أبدا بتشكيل أي خطر عن طريق إقليم كوردستان على إيران، في إشارة إلى وجود مجاميع مسلحة معارضة لطهران على اراضي الاقليم.

‏ومن جانبه أكد السفير الإيراني على أهمية علاقات بلاده مع العراق والإقليم وقدم الشكر لرئيس الإقليم على تسهيل استقبال الزوار الإيرانيين في مراسم الزيارة الاربعينية.

‏وجرى خلال اللقاء أيضا بحث وضع المنطقة بشكل عام و عدة مواضيع أخرى ذات الاهتمام المشترك.

وعلى صعيد مواز، استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، السفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق، والوفد المرافق له.

وخلال اللقاء، أعرب سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن شكره وتقديره للتسهيلات والمساعدات التي قدمتها حكومة إقليم كوردستان للزوار الإيرانيين القادمين إلى العراق عبر المنافذ الحدودية للإقليم بهدف المشاركة في أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء.

كذلك أشاد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتقدم والتطور الذي يشهده إقليم كوردستان، ولا سيّما مدينة أربيل.

وفي سياق آخر من اللقاء، جرى بحث حل المشاكل بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور والاتفاقات الموقعة، وبهذا الصدد، أكد رئيس الحكومة أن الإقليم أدّى جميع التزاماته في إطار قانون الموازنة والدستور، داعياً الحكومة الاتحادية إلى إرسال الاستحقاقات المالية للإقليم.