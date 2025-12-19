نيجيرفان بارزاني للايزيديين: مساعينا الرامية لتطبيع الأوضاع في سنجار ستستمر

شفق نيوز - اربيل

جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، تعهده للايزيديين بمواصلة مساعيه لتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار وفق الاتفاق المبرم بين بغداد واربيل.

جاء ذلك في بيان أصدره بمناسبة عيد الصيام لابناء الديانة الايزيدية، وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني "بمناسبة عيد (صيام إيزي)، أتوجه بأحر التهاني إلى أمير الإيزيديين، وبابة شيخ، والمجلس الروحاني، وجميع الأخوات والإخوة الايزيديين في كوردستان والعراق وأينما كانوا في أنحاء العالم، أرجو للجميع عيداً سعيداً آمناً".

وأضاف أنه ""في هذه المناسبة، نجدد التأكيد على مساندتنا الكاملة لأخواتنا وإخواننا الإيزيديين، وحماية حقوقهم، ونطمئنهم إلى أن مساعينا الرامية لتطبيع الأوضاع في سنجار وإعادة النازحين إلى مناطقهم وديارهم، ستستمر".

يذكر أن بغداد وأربيل كانتا قد توصلتا في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك الإ أن هذه الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بشكل فعلي لغاية الآن لأسباب سياسية، وفقا لمسؤولين في إقليم كوردستان.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي بسط سيطرته على القضاء جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال في العام 2017.