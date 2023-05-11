نيجيرفان بارزاني: لقد مارست صلاحيتي القانونية في تحديد موعد للانتخابات

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، انه قد مارس صلاحياته القانونية من خلال تحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في الإقليم.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم على هامش حضوره مراسم افتتاح صرح البارزاني الوطني التذكاري في منطقة بارزان بحضور سياسي واسع وكبير على مستوى والإقليم والعراق كافة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في تصريح للصحفيين، إنه مارس صلاحياته القانونية من خلال تحديد موعد للانتخابات التشريعية في الإقليم، وما يبقى على برلمان كوردستان متمثل بتفعيل عمل المفوضية العليا المستقلة للاستفتاء والانتخابات.

وأردف بالقول: نحن ننتظر تنفيذ تلك الخطوات بعد تلبية الاطراف السياسية الكوردستانية للدعوة التي وجهها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني للجلوس على طاولة حوار خلال الأيام المقبلة لتجاوز الخلافات بهدف المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وتطرق رئيس الإقليم إلى الاتفاق السياسي المبرم بين اطراف تحالف ادارة الدولة والتي تمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية التي يرأسها محمد شياع السوداني، وقال نيجيرفان بارزاني، إن الحزبين الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني الكوردستاني مشتركان معا في هذا الإئتلاف، ومن المؤكد أننا نحن القوى السياسية الكوردستانية نكون سوية سنتمكن أكثر من تحقيق حقوق شعب كوردستان.

وأعتبر التنسيق بين الحزبين الكورديين الرئيسيين وباقي القوى السياسية المنضوية في ائتلاف ادارة الدولة بأنه "جيد".

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني، اتمنى ان نكون شهود على فصل جديد في الإقليم من الاتفاق والتفاهم والعمل المشترك في خدمة كوردستان والعراق كافة.