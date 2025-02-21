نيجيرفان بارزاني: لغتنا هي وجودنا

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، على ضرورة تطوير اللغة الكوردية ولغات المكونات الأخرى، معتبراً أن اللغة تمثل وجود الناطقين بها.

وقال بارزاني في تغريدة على حسابه بمنصة "أكس"، تابعتها وكالة شفق نيوز "لغتنا هي وجودنا. في اليوم العالمي للغة الأم، أؤكد على أهمية تطوير اللغة الكوردية وجميع لغات مكونات كوردستان".

وأضاف "اللغة جزء أساسي من هويتنا الوطنية والثقافية، ويجب علينا حمايتها بجميع السبل الممكنة، مع منحها الأهمية اللازمة لضمان تطورها وازدهارها".

ويحتفل العالم، في الـ21 من شهر شباط / فبراير من كل عام باليوم العالمي للغة الأم، في تقليد سنوي حرصت الأمم المتحدة على إقامته منذ عام 2000 ولغاية الآن.