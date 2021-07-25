نيجيرفان بارزاني لسيد علي: لحركة التغيير دورها وثقلها في العملية السياسية في كوردستان

شفق نيوز/ بعث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني برقية إلى المنسق العام لحركة التغيير هنأه فيها بمناسبة الذكرى الحادية عشرة على تأسيس الحرة.

وقال الرئيس بارزاني في البرقية، إن لحركة التغيير كطرف فعال، دورها وثقلها المشهودان في العملية السياسية في كوردستان، هذه العملية التي تحتاج اليوم إلى وحدة الصف أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف "آمل أن تصبح هذه المناسبات فرصاً لتعميق روح التلاحم وتوطيد العلاقات وتعزيز الكفاح المشترك بين الأطراف، والعمل المشترك لحل الأزمات والمشاكل باتجاه حماية الحقوق والمكاسب وتحقيق حياة وظروف معيشية أفضل لشعب كوردستان".

أكرر تهانيّ لكم راجياً لكم النجاح.