نيجيرفان بارزاني لسفير فنلندا: راغبون بتوسيع العلاقات في مختلف المجالات

شفق نيوز- أربيل

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأحد، عن رغبة الإقليم في تعزيز وتوسيع علاقاته مع فنلندا في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، السفير الجديد لجمهورية فنلندا لدى العراق آنتي بوتكونين، وبحث الجانبان العلاقات بين فنلندا وكلٍّ من العراق وإقليم كوردستان وسبل تطويرها.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز أن نيجيرفان بارزاني قدم تهانيه للسفير بوتكونين بمناسبة توليه مهامه الجديدة، مؤكداً دعم إقليم كوردستان الكامل لإنجاح مهمته الدبلوماسية، ومعبراً في الوقت نفسه عن رغبة الإقليم في تعزيز وتوسيع علاقاته مع فنلندا في مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب السفير الفنلندي الجديد عن سعادته بتوليه مهامه في العراق، مؤكداً استعداد بلاده ورغبتها في تطوير العلاقات والتعاون المشترك مع كلٍّ من العراق وإقليم كوردستان.

وتناول اللقاء أيضاً الأوضاع العامة في المنطقة وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.