نيجيرفان بارزاني لرئيس ألامن القومي الإيراني: إقليم كوردستان سيظل دائماً عامل استقرار

شفق نيوز/ بحث رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له مساء اليوم الاثنين مع أمين مجلس الأمن القومي الأعلى الإيراني علي أكبر أحمديان، الأوضاع الأمنية والتنسيق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق وإقليم كوردستان للحفاظ على السلام والاستقرار، والتهديدات الأمنية في المنطقة وآثارها وتبعاتها.

وبحسب بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الجانبين شددا على التعاون المشترك والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين من احل الامن والاستقرار.

واتفق الجانبان أيضا في الرأي على منع تصاعد التوترات وتجنب المزيد من الفوضى في المنطقة.

وفي اللقاء أعرب أحمديان عن دعم بلاده المستمر للعراق وإقليم كوردستان.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن إقليم كوردستان سيظل دائماً عامل سلام واستقرار في المنطقة ولن يشكل تهديداً لأي طرف في المنطقة، وفقا للبيان الرئاسي.