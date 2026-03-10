نيجيرفان بارزاني لرئيس الإمارات: حماية البعثات مسؤولية بغداد

شفق نيوز- أربيل

أجرى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وخلال الاتصال، أدان نيجيرفان بارزاني، بشدة الهجوم بالطائرات المسيرة الذي شنته "الجماعات الخارجة عن القانون في العراق" ليلة أمس على مدينة أربيل، والذي استهدف القنصلية العامة للإمارات في إقليم كوردستان وتسبب بأضرار.

وشدد بارزاني، وفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، على ضرورة أن تؤدي الحكومة الاتحادية العراقية مسؤوليتها في حماية البعثات الدبلوماسية، وتتخذ خطوات جدية لمنع تلك الجماعات واعتقال ومعاقبة منفذي هذه الهجمات التخريبية التي تشكل خطراً حقيقياً على سيادة واستقرار العراق بشكل عام.

من جانبه، شكر رئيس الإمارات، رئيس إقليم كوردستان، وأكد استمرار دعم أبوظبي لأمن واستقرار أربيل، والعراق ككل.