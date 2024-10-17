نيجيرفان بارزاني لخريجي جامعة دهوك: العالم يواجه تحديات كبرى تتطلب عقولاً ذكية ومبتكرة

شفق نيوز/ قال رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس، إن العالم اليوم يواجه تحديات كبرى تتطلب عقولا ذكية ومبتكرة قادرة على التفكير النقدي والباء لإيجاد حلول علمية حديثة ومبتكرة لهذه المشكلات المتنوعة.

جاء ذلك في كلمة القاها بارزاني امام خريجي جامعة دهوك حيث اكد على اهمية الدور الذي يمكن للشباب المتعلم ان يلعبه في هذه المرحلة.

واشار بارزاني الى ان الخريجين لديهم فرصة حقيقية لإحداث فرق ليس فقط في تخصصاتهم الاكاديمية بل ايضا في مختلف مجالات الحياة العامة.

واضاف "يمكنكم أن تكونوا جزءاً من تطوير الاقتصاد والإدارة والسياسة والحفاظ على التراث وان تساهموا في بناء مجتمع أفضل في كوردستان".

وفي حديثه عن التحديات التي تواجه الإقليم والعراق بشكل عام خاصة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي اعرب بارزاني عن ثقته في أن الخريجين قادرون على تجاوزها من خلال الابتكار والمشاركة الفاعلة.

وشدد على ضرورة العمل بجد للتقليل من مخاطر التغييرات المناخية كون العراق من الدول التي تتأثر بهذه التغييرات.

وختم كلمته قائلا: إن "بإمكانكم المساهمة في صياغة سياسات واستراتيجيات جديدة وتقديم أفكار وحلول تساهم في بناء مستقبل واعد لكوردستان".