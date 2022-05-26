نيجيرفان بارزاني لبغداد: إذا كنتم جديين باعتبار الإقليم جزءاً من العراق فلنحل الخلافات

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، مطالبته إلى الحكومة الاتحادية بحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد، مشددا على أنه لا ينبغي ممارسة الضغوط على الإقليم.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها بمناسبة تخرج دورة جديدة للضباط من الكلية العسكرية في زاخو، "ادعو الاطراف السياسية العراقية الى ابداء مرونة أكثر بينهم للمضي في الخروج من الانغلاق السياسي الحاصل، مشددا على ضرورة "انهاء كسر الارادة وعدم تقبل الآخر ".

وأضاف "ادعو الحكومة العراقية والسلطات والمؤسسات الاتحادية للنظر الى الإقليم على أنه جزء متمم لها لاننا جميعا واحد ونجاحنا وفشلنا واحد"، مؤكدا ان الشعب العراقي بحاجة الى الاستقرار والتقدم والازدهار ولا يرغب بأي شكل من الأشكال بزيادة تفاقم المشاكل اكثر".

كما أشار الرئيس نيجيرفان بارزاني إلى أنه "يتعين عدم الاعتقاد بان سلب الصلاحيات من الاقليم فعل جيد، و من هنا اطالب بغداد - اذا كانت جدية في اعتبار الى اقليم كوردستان وسكانه جزءاً من العراق - ان تقوم وبأقرب وقت ممكن بحل الخلافات والقضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية، وحكومة إقليم كوردستان".

وتابع بالقول "أعتقد أن الفرصة مؤاتية والمجال متاح لمعالجة الخلافات والقضايا العالقة مع بغداد من على طاولة الحوار"، مجدد تأكيده بان "حكومة الاقليم جدية في الجلوس على هذه الطاولة وحل المشاكل مع الحكومة الاتحادية وفق أسس الدستور العراقي".