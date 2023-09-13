نيجيرفان بارزاني: لا ينبغي إقحام موضوع الرواتب بالصراعات وزيارتنا لبغداد أمر طبيعي

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الخميس، على ضرورة عدم إقحام مسألة مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام بالصراعات السياسية، في حين أعلن أنه ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني سيزوران العاصمة بغداد متى ما تطلب الأمر بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش إستقباله وزير الخارجية النمساوي ألكساندر تشالنبيرغ الذي يجري زيارة الى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني خلال التصريح الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الخلافات مع بغداد لا تقتصر على مسألة الرواتب وحسب، بل لدينا مشاكل اخرى والمتمثلة بالمادة 140 من الدستور، والتي مسألة تطبيقها، وكذلك مسألة تنفيذ إتفاقية سنجار مهمة للغاية بالنسبة لنا.

وأضاف أن الأهم من ذلك كله وينبغي معالجته هو أنه هل أن النظام في العراق اتحادي ام مركزي، مردفا بالقول، إن التعامل الذي يجري مع اقليم كوردستان ليست معاملة اتحادية، ونأمل وبالتعاون مع بغداد أن نتوصل إلى تفاهم مشترك على النظام الاتحادي في العراق.

وسُئل الرئيس عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية من توحيد قوات البيشمركة، أجاب قائلا: إن هناك عتب منها على الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن مسألة البيشمركة لأن عملية توحيد القوات تسير ببطئ شديد وهذا صحيح، ولكن هذا لا يعني أنه لم يحصل أي شيء في هذا الإطار غير أن الخطوات ليست بالكبيرة، ونأمل تسريع تلك الخطوات، وان يتم توحيد البيشمركة .

وعن موقف واشنطن من العلاقات بين أربيل وبغداد، قال نيجيرفان بارزاني، إن الدور الأمريكي يتمثل ببذل الجهود لحل الخلافات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ودورها مساند لحل المشاكل القائمة.

وبشأن دور الرئيس نيجيرفان بارزاني في حل الخلافات القائمة بين اربيل وبغداد، قال "نعم سنؤدي دورنا في هذا المجال، وجميع الأطراف في كوردستان يتعين ان تقوم بدورها ايضا لحل المشاكل".

ورأى أن إقليم كوردستان لم يخفق في ملف النفط، وقال إن من يتفحص الملفات السابقة أعتقد أنه سيجد أن عملاً جيداً أُنجز في هذا المجال، وهناك مشاكل ايضا في هذا الملف وينبغي حلها عبر الحوار مع بغداد.

وعن إمكانية زيارة العاصمة بغداد، قال رئيس إقليم كوردستان، إنه سيلتقي رئيس حكومة الاقليم ونائبه، ومتى ما تطلب الأمر سنزور بغداد، مشددا أن مسألة ذهابنا إلى بغداد طبيعية جدا لأننا نعيش في هذه البلاد وفي جغرافيا العراق، ونحن جزء منها وزيارتنا يتعين أن تُنظر إليها بشكل طبيعي جدا.

وفي وقت سابق من اليوم قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له على هامش قرع الجرس إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد، سنزور بغداد من اجل بذل الجهود لحل الخلافات والقضايا العالقة سلميا، منتقدا بشدة سياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة الاتحادية مع كوردستان.