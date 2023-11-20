نيجيرفان بارزاني: لا يجب أن ندفع بالعراق في الحرب الجارية في المنطقة

شفق نيوز/ اكد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، ضرورة عدم دفع العراق صوب الحرب الدائرة بين اسرائيل وحماس.

وقال بارزاني في كلمة له في المنتدى الرابع للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه دهوك، إن "الحرب بين إسرائيل وحماس أثبتت أن الأمن العالمي مفهوم حقيقي وتوسيع نطاق الحرب وإشراك قوى أخرى في الحرب سيجعل الوضع أكثر صعوبة".

وأضاف: "في حالة الحرب، يجب علينا في العراق وإقليم كوردستان أن نتصرف بحذر أكثر من أي وقت مضى ويجب ألا نسمح للعراق بالتورط في هذه الحرب ولأي سبب كان".

وتابع أن الوقت حان لجعل العراق ساحة لحل مشاكل الشعب العراقي، وليس ساحة لإطالة أمد الحرب والصراع في المنطقة.

وقال بارزاني إن حل الدولتين الذي يوفر الحق في الوجود والسلام لإسرائيل وفلسطين هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. إن عقوداً من سفك الدماء والدمار لن تسفر عن نتائج، لا لفلسطين ولا لإسرائيل.