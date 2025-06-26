نيجيرفان بارزاني : كوردستان ستبقى وطن التعايش والتسامح

شفق نيوز- اربيل

هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، المسلمين في كوردستان والعراق والعالم الإسلامي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، متمنياً أن يحمل العام الهجري 1447 الخير والرخاء والأمان للجميع.

وقال بارزاني في بيان بالمناسبة، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "أبارك بحرارة لجميع المسلمين في كوردستان والعراق والعالم، آملاً أن يحمل العام الجديد معه الخير والرخاء والأمان والطمأنينة للجميع، وأن يكون عاماً حافلاً بالتوفيق والسعادة".

وأضاف: "في هذه المناسبة نؤكد أن كوردستان، كما هي دائماً، ستظل وطن التعددية والتعايش السلمي وقبول الآخر والتسامح بين جميع المكونات الدينية والقومية".

وأكد رئيس الإقليم أن "من واجبنا جميعاً أن نعمل معاً من أجل حاضر ومستقبل أفضل للكوردستانيين".

واختتم بارزاني تهنئته بالقول: "عام هجري مبارك، وكل عام وأنتم بخير".