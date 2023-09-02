داعياً لإجراءات عاجلة.. نيجيرفان بارزاني: التوترات في كركوك تهدد التعايش والاستقرار

شفق نيوز/ حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم السبت، من أنشطة غير قانونية في محافظة كركوك المتوترة منذ أسبوع.

وقال بارزاني في بيان، إن "اغلاق طريق اربيل- كركوك خلال الأيام الستة الماضية كان عملا غير قانوني، وللاسف لم يتم منعه من قبل إدارة المحافظة حتى الان، فكركوك تحتاج الى تطبيق القانون والدستور، ولا تحتاج بأي شكل إلى اعمال غير قانونية".

وأضاف أن "عدم انهاء هذه الاعمال بأي شكل من قبل ادارة المحافظة انعكس على حياة المواطنين بشكل عام، كما عبر المواطنون الكورد اليوم عن احتجاجهم على قطع الطريق لكن مع الاسف تم الرد عليهم بالقوة واستشهد شاب وجُرح عدة اخرون".

وقال رئيس الاقليم: "في الوقت الذي ننظر فيه بقلق الى هذه التوترات الامنية ونراقب الأوضاع عن كثب، ندين بشدة اطلاق النار على المتظاهرين المدنيين، حيث أن التوترات الامنية في كركوك تهدد بشكل جدي التعايش والامن والاستقرار".

وتابع أن الجهات المعنية في كركوك عليها اتخاذ اجراءات عاجلة ومن واجب القوات الأمنية حماية جميع مكونات المحافظة دون تمييز وتقديم مطلقي النار الى المحاكمة.

وقال بارزاني إن مسؤولية جميع الأطراف الحفاظ على امن واستقرار المحافظة وان لا يسمحوا تحت اي مبرر تعقيد الوضع الامني في كركوك و اطرافها، وعلى جميع الاطراف ضبط النفس و فتح الطرق واعادة الامن والحياة الطبيعية الى مواطني المحافظة.

وفي وقت سابق من اليوم سقط ضحية واحدة على الأقل وأصيب آخرون، خلال أعمال عنف رافقت احتجاجات لجمع من أهالي كركوك، للمطالبة بإعادة فتح طريق أربيل- كركوك بعد تضرر المصالح المعيشية والحياتية،

وتشهد كركوك توتراً سياسياً واجتماعياً على خلفية قطع طريق أربيل - كركوك من قبل جهات عربية وتركمانية وفصائل مسلحة رافضة لقرار الحكومة العراقية بإخلاء مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني والذي تشغله قيادة عمليات كركوك.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني القطعات الأمنية في محافظة كركوك بفرض حظر التجوال في محافظة كركوك ومنع حمل السلاح وأن تكون حازمة في اعتقال "المتلاعبين بأمنها" ومن أي جهة كانت.