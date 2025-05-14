نيجيرفان بارزاني: قمة بغداد تعكس استعادة العراق لدوره المحوري

شفق نيوز/ رحّب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، بانعقاد القمة العربية في العاصمة بغداد، معتبراً إياها محطة دبلوماسية تاريخية تجسّد استعادة العراق لمكانته المحورية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال بارزاني في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "انعقاد القمة بحضور قادة وزعماء الدول العربية في بغداد السلام يمثل لحظة مهمة للعراق والمنطقة"، مشيداً بالجهود التي بُذلت لاستضافة هذا الحدث العربي البارز.

وأكد رئيس الإقليم دعمه الكامل لجهود رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في تعزيز العمل العربي المشترك، وبناء شراكات ومصالح متبادلة، وقيادة مسار التهدئة والتكامل الإقليمي من قلب العاصمة بغداد.

وتستعد العاصمة العراقية بغداد لاستضافة القمة العربية يوم السبت المقبل الموافق 17 أيار/مايو 2025، وذلك في إطار جهود العراق لتعزيز حضوره الدبلوماسي الإقليمي، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية.