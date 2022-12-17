نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان يواجه تهديداً وخطراً جديين ونحن بحاجة لوحدة الصف بين الحزبين

شفق نيوز/ حذر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان، يوم السبت، من تهديدات ومخاطر وصفها بالجدية تحدق بالإقليم، مشددا على ضرورة وحدة الصف والتلاحم بين القوى والأطراف الكوردستانية كافة وخاصة بين الحزبين الرئيسيين (الديمقراطي الكوردستاني والإتحاد الوطني الكوردستاني) لمعالجة المشاكل والخلافات الداخلية في الإقليم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها نيابة عنه مستشاره دلشاد شهاب خلال مراسم استقبال جثمان آكام عمر قائد قوات كوماندوز في إقليم كوردستان في السليمانية.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني إن "أفضل وفاء لأرواح الشهداء وذويهم الحفاظ على مكتسبات شعب كوردستان التي تحققت بدماء هؤلاء الشهداء".

ولفت إلى أن المنطقة تمر اليوم في ظروف صعبة وغير مستقرة، وإن إقليم كوردستان يواجه تهديدا وتحديا جديين، ونحن اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى وحدة الصف والتلاحم وقبول الآخر والعمل المشترك بين القوى والأطراف والمكونات عامة والتلاحم ووحدة الصف بين الحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني خاصة.

وأضاف ان "قوتنا وجاهزيتنا و حجمنا و ثقلنا في بغداد ولدى الحلفاء واصدقائنا في العالم منوط بتلاحمنا ووحدة صفنا، و القطيعة والخلافات ورفض الآخر هو فشل لنا جميعا ولإقليم كوردستان".

ومضى نيجيرفان بارزاني بالقول ان "اقليم كوردستان وجميع القوى والأطراف والمكونات عامة والحزبين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني خاصة سيحققون النجاح بوحدة الصف والتلاحم"، مشددا على أن "فشل أحدنا لن يكون نجاحا للاخر ونجاحنا وفشلنا مشترك".

كما أكد ان وحدة الصف والتلاحم والشراكة سيكون ظفرا لنا و لكوردستان ولجميع المكونات في والإقليم وخلافه سنُهزم ونخسر ونفشل جميعنا".

وتابع بالقول "اليوم وخلال هذه المراسم ندعو مرة أخرى القوى والأطراف السياسية أن يضعوا المشاكل والخلافات جانبا وان نقوم بحلها عبر الحوار والتفاهم مع مراعاة وحدة الصف والتلاحم".