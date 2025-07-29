نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان ينظر بعين الأهمية إلى علاقاته التاريخية مع إيران

شفق نيوز - اربيل

التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، وفدا إيرانياً برئاسة رضا رحماني، رئيس الحكومة المحلية لمحافظة أذربيجان الغربية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أنه خلال الاجتماع، نقل رحماني تحيات وتقدير مسعود پزشكيان، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الرئيس نيجيرفان بارزاني، وأكد رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

ووفقا للبيان فقد أثنى الجانبان على مستوى العلاقات والتعاون المشترك بين محافظة أذربيجان الغربية ومحافظة أربيل، والاتفاقيات القائمة بين الجانبين في مجال تنشيط الحركة التجارية وتسهيل عبور المسافرين والزوار الدينيين إلى جنوب العراق عبر إقليم كوردستان.

من جانبه، نقل الرئيس نيجيرفان بارزاني تحياته وتقديره إلى الرئيس پزشكيان، وشدد على أن إقليم كوردستان ينظر بعين الأهمية إلى علاقاته التاريخية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويأمل تطوير وتعميق هذه العلاقات والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

وشهد الاجتماع، الذي حضره محافظ أربيل، طرح عدد من الأفكار والمقترحات حول آليات تعزيز الحركة التجارية وتسهيل حركة التنقل عبر المنافذ الحدودية، بحسب البيان.