نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان والعراق والمنطقة تواجه تطورات وتحديات كبيرة

شفق نيوز/ أصدر رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة، بياناً هنأ فيه الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيسه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بمناسبة الذكرى الـ78 على تأسيس الحزب، حاثا ذلك الحزب على مواصلة دوره المحوري في تعزيز التعايش وقبول الآخر وحفظ الحقوق الدستورية لشعب كوردستان في ظل التطورات والتحديات التي يشهدها العراق والمنطقة.

وقال الرئيس نيجيرفان بارزاني في بيانه، "بينما نحيي ذكرى 16 من آب المباركة، يواجه إقليم كوردستان والعراق والمنطقة تطورات وتحديات كبيرة. وكما للحزب الديمقراطي الكوردستاني دور وواجب ومسؤولية رئيسة في النضال والثورة ومكاسب شعب كوردستان، فإنه الآن وللأبد الرائد في تعزيز الوئام ووحدة الصف والتلاحم وحماية التعايش وقبول الآخر والتسامح والحقوق الدستورية لشعب كوردستان، وهو المبادر في سبيل هذا وسيستمر فيه بكل ما أوتي من قوة".

وأضاف أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يفخر دائماً بتاريخه النضالي وتضحياته ومكاسبه و بإيمان وثقة شعب كوردستان، ويعمل بأمل ورجاء من أجل مستقبل أكثر إشراقاً"، مؤكدا أنه "يجب أن يساير (الحزب) دائماً تطورات العصر ويحدث نفسه تماشياً معها في المجالات كافة، ويطور تجربة الحكم، ويعزز المؤسسات والروح الوطنية والإصرار على النضال، ليضمن حرية وكرامة وكل حقوق شعب كوردستان".