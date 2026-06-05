نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان ملتزم بحماية الموارد الطبيعية وضمان بيئة صحية للأجيال القادمة

شفق نيوز - أربيل

جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الجمعة، دعمه لجميع حماة البيئة والمنظمات والجهات ذات العلاقة في الإقليم "التي تتفانى في العمل على حماية طبيعة وبيئة بلادنا الجميلة".

جاء ذلك في بيان رسمي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، وقال فيه إن "حماية البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، ليست مهمة حكومية فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية كبرى ومشتركة. فمن واجب الجميع في مراكز التربية والتعليم والأسرة والإعلام وسائر المؤسسات أن يعملوا معاً على نشر ثقافة حماية البيئة وتقليل المخاطر التي تهدد طبيعة بلدنا".

وأكد أن "إقليم كوردستان ملتزم، كما هو دائماً، بالتعاون والعمل المشترك مع الحكومة الاتحادية العراقية والمجتمع الدولي في اتخاذ السبل والإجراءات اللازمة لحماية الموارد الطبيعية وضمان بيئة صحية ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة".