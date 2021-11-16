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نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان مستعد لأي مبادرة لتحقيق امن واستقرار العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-16T08:04:36+0000
نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان مستعد لأي مبادرة لتحقيق امن واستقرار العراق

شفق نيوز/ اكد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم الثلاثاء، دعمه لأي مبادرة تفضي لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.

وقال بارزاني في كلمة له في"منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط" الذي تحتضنه الجامعة الأمريكية في كوردستان – دهوك، "نحن في إقليم كوردستان كنا ومازلنا وسنبقى مستعدين للمبادرة في تحقيق الأمن والاستقرار، ويتعين أن يكون هذا الأمر من أولويات عمل الحكومة العراقية المقبلة، وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم، وينبغي حفظ أمنهم وكرامتهم".

ومضى بالقول "إننا في اقليم كوردستان سنبقى عاملا في تحقيق الأمن والاستقرار والتعايش سواء في العراق ام خارجه، ونحن مستعدون للتعاون مع جميع الأطراف لمواجهة التحديات التي تتعرض لها البلاد".

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