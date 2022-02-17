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نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان مستعد لحل الخلافات وفق مبادئ الدستور

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-17T11:57:33+0000
نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان مستعد لحل الخلافات وفق مبادئ الدستور

شفق نيوز/ جدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الخميس التأكيد على إستعداد الإقليم لحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد وفق مبادئ الدستور الدائم للبلاد.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الإقليم، أن الرئيس بارزاني استقبل اليوم السفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي.

وكانت آخر مستجدات الحرب ضد تنظيم داعش، والتهديدات التي يشكلها ومواجهتها محورا آخر من اللقاء إذ اشاد السفير البريطاني بدور قوات البيشمركة في محاربة داعش والحاق الهزيمة به.

من جانبه أعرب الرئيس نيجيرفان بارزاني عن رغبة إقليم كوردستان في تطوير العلاقات مع إيطاليا، ولا سيما في مجال التجارة والاستثمار.

كما سلط رئيس الإقليم الضوء على الوضع الأمني والسياسي في العراق، وشدد على أهمية العمليات المشتركة للجيش العراقي والبيشمركة مع التحالف الدولي للقضاء على الإرهاب، فضلا عن استعداد إقليم كردستان لحل المشاكل وفق مبادئ الدستور.

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