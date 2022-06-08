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نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان ماضٍ في الطريق الصحيح في مجال حقوق المرأة و المساواة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-08T13:05:39+0000
نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان ماضٍ في الطريق الصحيح في مجال حقوق المرأة و المساواة

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، على مضي الإقليم في الطريق الصحيح في مجال حقوق المرأة والمساواة.

جاء ذلك خلال لقائه، وفداً من البرلمان الألماني يتألف من البرلمانيين قاسم طاهر صالح وماكس لوكس ومعاونيهما والقنصل العام الألماني بالوكالة في إقليم كوردستان، وفقا لبيان صادر عن رئاسة الاقليم.

وذكر البيان أنه نوقشت خلال لقاء، علاقات إقليم كوردستان مع ألمانيا، الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، علاقات أربيل – بغداد، البيئة وتأثيرات التغير المناخي وتداعياته على العراق وإقليم كوردستان، قضايا حقوق الإنسان، المساواة، الشباب، الحريات، وحرية التعبير.

وأكد الرئيس نيجيرفان بارزاني، أنه رغم النواقص والملاحظات على الحريات وحماية حقوق المرأة والمساواة، فإن إقليم كوردستان ماضٍ في الطريق الصحيح، وسيستمر باتجاه مستقبل أفضل، وأن خطوات إيجابية اتخذت في هذه المجالات، وفي هذا السياق يرحب بملاحظات ومساعدات الأصدقاء في المجتمع الدولي.

من جانبهم، أكد الوفد الضيف أن ألمانيا تنظر باهتمام إلى صداقة ومكانة إقليم كوردستان، وتعده شريكاً مهماً، وأشار الوفد أيضاً إلى أهمية ثقافة التعايش والوئام والتسامح بين مكونات إقليم كوردستان واصفاً إياها بالسمة الجميلة.

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