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نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان بحاجة إلى دعم ألمانيا لتطوير البنى التحتية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-19T17:06:47+0000
نيجيرفان بارزاني: إقليم كوردستان بحاجة إلى دعم ألمانيا لتطوير البنى التحتية

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، حاجة إقليم كوردستان إلى دعم ومساعدة ألمانيا في مجالات البنية التحتية وتنمية مؤسساته.

جاء ذلك في لقاءين منفصلين عقدهما بارزاني، على هامش مؤتمر ميونخ الأمني، مع كل من وزير الدولة بوزارة الدفاع الألمانية توماس هيتشلر، ووزير الدولة الألماني لشؤون التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز أنين، بحسب بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز.

وعبر الرئيس بارزاني عن شكر وتقدير إقليم كوردستان للمساعدات والدعم الإنساني والعسكري الألماني للعراق وإقليم كوردستان، وسلط الضوء على بناء مستشفى البيشمركة من جانب ألمانيا، وأشار إلى قيام القوات الألمانية باعداد وتدريب البيشمركة.

وأكد رئيس اقليم كوردستان، "الحاجة إلى استمرار التعاون من أجل القضاء على داعش"، مشدداً على الحاجة إلى دعم ومساعدة ألمانيا في مجالات البنية التحتية وتنمية مؤسسات الاقليم".

من جانبهم، وإضافة الی التعبير عن الارتياح لمستوى علاقات ألمانيا مع إقليم كوردستان، أكد المسؤولون الألمان على الرغبة في زيادة تقوية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون بين الجانبين، وفقا للبيان.

وتابع البيان أن "الأوضاع السياسية العراقية، ومسألة عودة النازحين والعقبات التي تعترض سبيلهم، وتهديدات ومخاطر عودة داعش للبروز، والأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، وموضوع الهجرة والمهاجرين وبحث أوضاع المنطقة بصورة عامة، شكلت جوانب أخرى للقاءين".

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