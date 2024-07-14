نيجيرفان بارزاني قلق من محاولة اغتيال ترامب ويندد باستخدام العنف في النزاعات السياسية

شفق نيوز/ أعرب رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، يوم الأحد، من محاولة اغتيال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب، منددا في الوقت ذاته باستخدام العنف في حل النزاعات السياسية.

وكتب الرئيس نيجيرفان بارزاني منشورا على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، "أشعر بقلق بالغ إزاء محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب".

وأضاف "إنني أدين استخدام العنف لحل النزاعات السياسية، ولا ينبغي أن يكون للعنف مكان في سياسات اليوم".

واختتم رئيس اقليم كوردستان منشوره بالقول "‏أفكاري مع الرئيس ترامب وعائلته وجميع الضحايا المتضررين من هذا الهجوم".

وكان الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب قد تعرض أمس السبت إلى إطلاق نار وسط جمع من انصاره ومؤيديه في ولاية بنسلفانيا مما أسفر عن إصابته بجروح و مقتل شخص واصابة اثنين، ومقتل منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة.