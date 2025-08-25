انطلاق المؤتمر العلمي حول إبادة الإيزيديين.. نيجيرفان بارزاني يؤكده أهميته عالمياً

شفق نيوز- اربيل

أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، أن إقامة المؤتمر العلمي الأكاديمي حول إبادة الإيزيديين أمر بالغ الأهمية، مشيراً إلى أن الدراسات التي ستعرض ستصبح مراجع مهمة في المستقبل لتوثيق الإبادة من جميع الأبعاد.

وانطلقت اليوم الاثنين، في أربيل عاصمة إقليم كوردستان فعاليات المؤتمر، بحضور مختصين من جميع أنحاء العالم لتقديم أبحاثهم حول المأساة وتداعياتها.

وقال نيجيرفان بارزاني في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، إن إقامة المؤتمر العلمي الأكاديمي حول إبادة الإيزيديين أمر غاية الأهمية، حيث يقدم المختصون بحوثهم حول هذا الموضوع من جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن ذلك يلعب دوراً مهمّاً وضرورياً في توثيق الإبادة وتداعياتها، وستصبح هذه الدراسات مراجع مهمة في المستقبل من جميع الأبعاد.

وأضاف بارزاني أن المؤتمر يحوّل آلام الإيزيديين إلى المعرفة والمعاناة إلى عبرة، كما سيسهم في الاعتراف بهذه الإبادة ومحاسبة مرتكبيها.

وأوضح، أنه في 3 آب/أغسطس 2014 حاول تنظيم داعش محو مكون أصيل في إقليم كوردستان والعراق، ومحو ثقافة التعايش في هذا البلد، حيث قتل الرجال، وسبى النساء، وغير دين الأطفال قسراً، ودرّبهم على العمليات الانتحارية والإرهاب.

وأشار بارزاني إلى أن معابد وأماكن الإيزيديين تعرضت للتدمير الممنهج، مؤكداً أن هذه الإبادة ليست حدثاً عابراً، بل جرح مفتوح ووصمة عار في تاريخ البشرية، وكل ناجٍ إيزيدي وكل طفل فقد أهله شاهد على هذه الكارثة.