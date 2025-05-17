نيجيرفان بارزاني في طهران لحضور اجتماع دولي (صور)

شفق نيوز/ وصل رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، لحضور "لقاء تشاوري" دولي، تنظمه وزارة الخارجية الإيرانية.

وقالت رئاسة الإقليم في وقت سابق من اليوم، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "نيجيرفان بارزاني، توجه إلى العاصمة الإيرانية طهران، عقب اختتام زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد".

وتأتي زيارة الرئيس بارزاني إلى طهران بدعوة رسمية للمشاركة في لقاء تشاوري تنظمه وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمقرر عقده يوم غد الأحد".

وتؤكد مشاركة الرئيس بارزاني في هذا اللقاء دعم إقليم كوردستان لجهود الحوار وتعزيز التعاون الإقليمي البنّاء بين الدول والشعوب في المنطقة، من أجل تحقيق الاستقرار والسلام، وتعزيز التكامل الاقتصادي والتعايش السلمي، بحسب البيان.

ووفق جدول أعمال الزيارة، من المقرر أن يعرض نيجيرفان بارزاني خلال الاجتماع، رؤية إقليم كوردستان لمستقبل المنطقة، ويشدد على أهمية التعاون المشترك على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة"، مبينة "كما سيلتقي خلال زيارته، كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لبحث العلاقات الإيرانية مع العراق وإقليم كوردستان، إلى جانب الأوضاع العامة في المنطقة".