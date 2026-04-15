نيجيرفان بارزاني في رأس السنة الإيزيدية: كوردستان ستبقى دائماً وطناً للتعايش والتسامح

قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء، تهانيه بمناسبة حلول رأس السنة الإيزيدية، متمنياً أن يكون بداية لعام حافل بـ"النجاح والأمن".

وبهذا الصدد جدد الرئيس تأكيده في بيان التهنئة "للأخوات والأخوة" الإيزيديين بأن "إقليم كوردستان سيبقى كما كان دائماً، وطناً للتعايش والتسامح وقبول الآخر بين جميع المكونات"، مشددا على أنه "سنظل دوماً الداعمين والمدافعين عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة.

ويحتفل الإيزيديون في الأربعاء الأول من نيسان (الشرقي) من كل عام بعيد رأس السنة (سري سال)، حيث تقام طقوس دينية وتراثية واسعة في مناطق سنجار وبعشيقة وبحزاني والشيخان بمحافظة نينوى، إيذاناً ببدء العام الجديد وفق التقويم الايزيدي.