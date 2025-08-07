نيجيرفان بارزاني في ذكرى مجزرة سميل: كوردستان ستظل وطناً للجميع

شفق نيوز- أربيل

أحيا رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، الذكرى الثانية والتسعين ليوم شهيد الآشوريين، مستذكراً ضحايا مجزرة سميل التي وقعت عام 1933، وراح ضحيتها آلاف الأبرياء من سكان عشرات القرى في محافظتي نينوى ودهوك.

وقال بارزاني في بيان، إن "هذه الذكرى مناسبة لتوجيه التحية لأرواح ضحايا المجزرة الأبرياء، الذين سقطوا إلى جانب سكان أكثر من ستين قرية جراء بطش السلطة الملكية آنذاك في العراق".

وأكد رئيس الإقليم التزام كوردستان، على حماية وتعزيز الثقافة المتنوعة والتعايش والقبول المتبادل، مطمئناً جميع المكونات بأن الإقليم سيبقى دائماً موطناً ووطنًا للجميع.

وتُعدّ مجزرة سميل التي وقعت بين 7 و11 آب/أغسطس 1933، واحدة من أكثر الأحداث دموية في تاريخ العراق الحديث، حيث استهدف الجيش العراقي الملكي بقيادة بكر صدقي مئات المدنيين الآشوريين في بلدة سميل ومحيطها بمحافظة دهوك، ما أسفر عن مقتل المئات وفق تقديرات رسمية، بينما تشير روايات أخرى إلى سقوط أكثر من 3 آلاف ضحية.

ويحيي الآشوريون حول العالم هذه الذكرى سنويًا في 7 آب تحت اسم "يوم الشهيد الآشوري".