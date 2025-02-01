نيجيرفان بارزاني في ذكرى الأول من شباط: وحدة صفوفنا هي الرد الأقوى على الإرهاب

شفق نيوز/ أصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، بيانًا بمناسبة الذكرى السنوية الأول من شباط، أكد فيه على أهمية استذكار تضحيات الشهداء وتعزيز قيم الوحدة والتكاتف لمواجهة التحديات التي تواجه الإقليم.

وجاء في البيان: "نحيي اليوم بكل إجلال واحترام ذكرى شهدائنا الذين سقطوا في الأول من شباط، والذين أصبحوا رمزًا لوحدة الدم الكوردستاني بعد أن استهدفتهم يد الإرهاب الغادرة دون تمييز".

وقال ايضا إن "هذه الجريمة التي استهدفت قادة ومناضلي شعبنا إلى جانب المدنيين الأبرياء لن تُنسى، وستبقى شاهدة على وحشية الإرهاب ومحاولاته للنيل من إرادة شعبنا"

وأكد رئيس الإقليم أن "هذه الذكرى يجب أن تكون فرصة للتأمل في التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء كوردستان، والتأكيد على ضرورة التكاتف لحماية المكتسبات الوطنية.

وأضاف أن "الرد الأقوى على الإرهاب هو تمسكنا بوحدتنا وتعزيز روح الإخاء والتعاون"، مؤكدا ان "بهذه الطريقة فقط يمكننا الحفاظ على حقوقنا وتحقيق تطلعاتنا".

وفي ختام بيانه، شدد رئيس اقليم كوردستان على أن "الوفاء الحقيقي للشهداء يكون من خلال الالتزام بمبادئ الحرية والعدالة، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا لكوردستان".

وتحيي كوردستان، في الأول من شباط في كل عام، ذكرى حادثة الأول من شباط، التي وقعت في أول يوم من عيد الاضحى، عندما استهدف "إرهابيون" العام 2004 بتفجيرين انتحاريين في اربيل الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأسفر الحادث وقتها عن مقتل أكثر من 100 مسؤول ومواطن مدني فضلا عن اصابة نحو 250 آخرين بجروح.